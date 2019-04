Neonato morto dopo circoncisione illegale. ‘Santone’ africano arrestato a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ stato arrestato nella città di confine il ‘santone’ africano che avrebbe praticato la circoncisione a un neonato nigeriano morto la scorsa notte a Quezzi, nel genovese. Oltre all’uomo, bloccato a Ventimiglia, per la morte del piccolo sono state arrestate la madre e la nonna, accusate di omicidio preterintenzionale.

Secondo quanto reso noto dall’agenzia Ansa, il neonato è morto in seguito ad una circoncisione fatta in una casa dove il piccolo, di poche settimane di vita, viveva insieme alla madre, di 25 anni, e alla nonna, entrambe nigeriane. Il padre della vittima vive invece lontano dall’Italia. Sarebbero state le stesse donne a chiamare il 118. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e chiamare la polizia.

Solo pochi giorni fa, alla fine di marzo, un altro intervento di circoncisione ‘fai da te’, fra le mura di casa, risultato fatale. In Italia, ogni anno, avvengono 5mila circoncisioni l’anno, il 25% sono clandestine.