Mister Lupo: «Se tornassi indietro nel tempo sceglierei di allenare la Sanremese»

Sanremo. «Se quest’anno avessi avuto la possibilità di poter scegliere una squadra da allenare, avrei scelto l’Inter – dichiara Alessandro Lupo, mister della prima squadra della Sanremese – In serie D, invece, non mi vedo in altre squadre oltre alla Sanremese».

Lupo dopo aver allenato la formazione degli Allievi Regionali leva 2002 vincendo il campionato regionale e aver vestito da calciatore le maglie di Sampdoria, Empoli, Nola, Livorno e Arezzo oltre a quella della Sanremese, è approdato in serie D per dirigere la prima squadra biancazzurra.

«Se tornassi indietro nel tempo, sceglierei comunque la Sanremese perché è una squadra in cui mi sono trovato bene – continua – Mi piace essere il mister di questa squadra, dove inoltre sono cresciuto e migliorato».