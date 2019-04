Minibasket, tre vittorie per gli Esordienti Ranabo 1946

Bordighera. Dopo aver concluso le dodici gare del girone di qualificazione della provincia di Imperia con dodici successi su altrettante gare disputate, gli Esordienti della Ranabo 1946 iniziano in modo positivo anche la fase Orologio, che prevede un singolo incontro tra tutte i Team iscritti al campionato.

I giovani bordigotti regolano senza problemi lo SC Ventimiglia, la Pallacanestro Alassio A ed i BVC Sanremo. Ampi i margini a fine di ogni gara, nonostante siano ben evidenti i miglioramenti di tutti i team avversari incontrati.

Diventano così 15 i successi in fila, in attesa di affrontare le ultime tre avversarie. I prossimi incontri, entrambi casalinghi, saranno con l’Olimpia Taggia e la Pallacanestro Alassio B, attualmente seconda in classifica.