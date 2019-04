Imperia. Un 25 aprile carico di ottimi risultati per la Uc Imperia Raineri e i suoi giovani atleti. Impegnata nel Meeting Regionale Gimcana e nel Meeting Regionale Sprint sulla banchina Calata Anselmi, la compagine giallo blu ha vinto la classifica a squadre in entrambe le specialità.

La manifestazione, organizzata in una suggestiva cornice, ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Liguria. Quindici gli atleti Uc Imperia Raineri presenti all’evento e ben 17 i podi conquistati. Il Meeting Regionale prevedeva che i ragazzi affrontassero due specialità: la gimcana strutturata su un percorso ben articolato, e lo sprint di 30 metri di lancio e 50 metri cronometrati.

Gimcana: Le prime medaglie arrivano già in categoria G1 con il primo posto di Greta Lupo (Femmine) e Francesco Giordano (maschi), e il secondo posto ‘rosa’ per Ludovica Furlanetto; Zeno Bonomi si piazza invece in settima posizione.

Tra i G3 Liliana Furlanetto arriva quinta tra le femmine mentre Emanuele Giordano sale sul terzo gradino del podio seguito da Marco Zanchi e Andrea Sepe. Meno buona la sorte dei giovanissimi G4 Tommaso Sepe (8° classificato) e Luca Zanchi (16° classificato). Pietro Lupo sale invece sul secondo gradino del podio tra i G5, seguito da Achille Bonomi in terza posizione e Alessio Scarpa in sesta posizione. Grande vittoria per Alessandro Micolucci, primo dei G6, e per il suo compagno Matteo Belgrano che conquista il terzo gradino del podio.

Sprint: Le due giovani Greta Lupo e Ludovica Furlanetto (G1) replicano il risultato della gimcana piazzandosi rispettivamente al primo e secondo posto, stessa sorte per Francesco Giordano che sigla la sua seconda vittoria della giornata. Zeno Bonomi conquista la quarta posizione.

Liliana Furlanetto chiude la finale di sprint femminile G3 al terzo posto. Ottima performance per il suo coetaneo Emanuele Giordano, primo di categoria, e per Marco Zanchi che si colloca sul terzo gradino del podio. Settimo classificato Andrea Sepe. Il fratello maggiore, Tommaso Sepe, conclude lo sprint G4 in ottava posizione, appaiato al compagno Luca Zanchi nono classificato. Achille Bonomi conquista tra i G5 la sua seconda coppa della giornata arrivando al secondo posto; quarto Pietro Lupo e sesto Alessio Scarpa. Alessandro Micolucci e Matteo Belgrano fotocopiano i piazzamenti della gimcana e chiudono la loro gara al primo e terzo posto.

Una pioggia di medaglie che regala alla neonata società imperiese la vittoria di squadra in entrambe le specialità. «Le discipline affrontate sono discipline di nicchia – ha commentato il presidente Massimo Lupo – ma la vittoria di questa giornata è stata importantissima perché ci pone in testa alla classifica del Meeting Regionale e soprattutto ha messo alla prova i nostri ragazzi in specialità meno praticate. La squadra, con tutti i suoi componenti, ha dimostrato di sapersi mettere alla prova, lavorare su più fronti e collaborare per uno scopo comune».

Le prossime 48 ore serviranno ai nostri giovani atleti per preparare il Gran Premio Comune di Cipressa, gara su strada nella quale saranno impegnati domenica 28 aprile.