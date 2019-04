Santo Stefano al Mare. Si è svolto lo scorso week end a Piediluco in Umbria il I Meeting Nazionale di Canottaggio, prima uscita stagionale in cui tutti i migliori vogatori italiani si sono confrontati dopo la preparazione

invernale.

A completare i ranghi della manifestazione anche la nazionale rumena, che si sta allenando sul lago di Piediluco da alcuni mesi con i suoi vogatori migliori, che sono stati autorizzati a prendere parte alle regate. Fantastica prestazione per Alice Ramella, che nel singolo juniores femminile è salita sul secondo gradino del podio.

La medaglia d’argento è arrivata il sabato pomeriggio, al termine di una finale molto tirata, alla quale Alice aveva avuto accesso dopo aver vinto in mattinata sia la batteria di qualificazione che la sua semifinale. In finale l’atleta della Canottieri S. Stefano al Mare è rimasta sempre nelle tre posizioni di testa e negli ultimi metri è arrivata ad insidiare da vicino anche la prima posizione.

La domenica invece ha partecipato alle gare del doppio junior; l’equipaggio creato per l’occasione su indicazione dei tecnici federali con una atleta di una società toscana, anche per lo scarso affiatamento viste le poche uscite in barca effettuate insieme, non ha centrato la finale A per un solo secondo, dominando poi la finalina, chiudendo complessivamente al nono posto.

Nell’ambito dello stesso meeting, ritorno alle origini per Federico Garibaldi, che per il 2019 vestirà nuovamente i colori del sodalizio sanstevese. Nelle gare in singolo e doppio ha ottenuto buoni piazzamenti, in linea con la preparazione che sta portando avanti per il prosieguo della stagione.

Alice Ramella sarà protagonista in singolo e doppio anche nel prossimo week end nell’ambito del Memorial d’Aloja, la gara internazionale che si svolgerà sempre a Piediluco sabato e domenica prossimi.