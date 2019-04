Lucinasco. L’azienda agricola Armato Cristina di Lucinasco ha vinto la medaglia d’argento al London Olive Oil con l’olio di loro produzione “Linea Devia“.

Il concorso internazionale, andato in scena dall’11 al 13 aprile nella capitale inglese, raccoglie ogni anno alcuni tra i migliori produttori di olio al mondo, provenienti da Giappone, Stati Uniti, Turchia, Portogallo, e ha visto tra i trionfatori proprio l’azienda dell’entroterra imperiese.

«E’ la prima volta che raggiungiamo risultati così importanti, per noi è un’emozione grandissima – racconta la proprietaria Cristina Armato – . Siamo i primi italiani a ricevere questo premio. E’ la prima volta che partecipiamo a questo importante concorso, nel quale abbiamo trionfato nella categoria fruttato medio, che per l’oliva taggiasca è molto difficile», spiega.

La produzione di questa azienda agricola sulle alture di Imperia ha origini molto lontane: «Lavoriamo nel settore delle olive da cinque generazioni, dal 1870, è un lavoro che ci hanno tramandato i nostri nonni e che noi abbiamo deciso di portare avanti – racconta Cristina – . La nostra è una piccola azienda, che oggi conduco insieme a mio marito Adriano Blengini»,

Non si tratta del primo riconoscimento importante per l’azienda di Lucinasco che, nel corso degli anni, è riuscita a portare a casa numerosi premi, segno dell’eccellente qualità del loro prodotto. «Nel 2012 abbiamo vinto il premio come impresa storica d’Italia e siamo arrivati secondi nel concorso internazionale di Sanremo organizzato da Aldo Mazzini, la cui premiazione si terrà il 18 maggio all’Hotel Londra».

«Il nostro obiettivo è quello di puntare sull’alta qualità – prosegue Cristina – . Con la nostra azienda miriamo a far venire a Lucinasco i nostri clienti, per permettergli di visitare il borgo e mostrare loro i nostri ulivi. Organizziamo anche le giornate contadine durante le quali alcuni gruppi vengono a visitare la nostra azienda. Nel nostro piccolo cerchiamo di portare in questi luoghi le persone, principalmente straniere, che amano i nostri luoghi e che poi si innamorano di questi territori».

L’azienda agricola Armato Cristina si trova a Lucinasco in via Roma 17.