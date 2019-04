Matteo Longo presidente dei Giovani democratici liguri, lo ha eletto il congresso regionale

Genova. Il congresso regionale dei Giovani Democratici ha eletto ieri Gianmarco Franchi, già segretario provinciale dei Giovani Democratici di La Spezia, nuovo Segretario, mentre Matteo Longo, segretario provinciale di Imperia è stato eletto presidente.

Molti gli ospiti presenti all’appuntamento presso la sala conferenze del BiBi Service di Genova: Brando Benifei, europarlamentare Pd, Giovanni Lunardon e Luca Garibaldi, consiglieri regionali del Pd; Alberto Pandolfo, Segretario del Partito Democratico di Genova; Massimo Bisca, coordinatore regionale Anpi; Mattia Zunino, segretario nazionale dei Giovani Democratici; Michele Masulli presidente dei Giovani Democratici, Caterina Conti, coordinatrice dei Segretari regionali Gd e membro della Direzione nazionale Pd.

Grande partecipazione per i saluti del segretario uscente Mattia Visciotto, che ha aperto i lavori dell’assemblea congressuale.

L’assemblea ha votato un documento che conferma l’appoggio alla candidatura di Brando Benifei come punto di riferimento per l’organizzazione giovanile, come rappresentante del territorio ligure e come portatore delle istanze di una generazione, alle elezioni europee del prossimo 26 Maggio.