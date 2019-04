Masters di Montecarlo, Fognini ribalta Ćorić e approda in semifinale

Taggia. Continua alla grande l’avventura di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. L’armese approda in semifinale.

Dopo aver battuto Andrej Rublev sul campo Ranieri III ed essere approdato agli ottavi di finale senza nemmeno giocare grazie al forfait del suo avversario, il francese Gilles Simon, fermato da un problema alla schiena, e aver sconfitto il tedesco Alexander Zverev, numero 3 delle classifiche Atp, oggi pomeriggio ha ribaltato il croato Borna Ćorić aggiudicandosi il match per 1-6 6-3 6-2.

L’armese ha perso il primo set col croato, numero 13 del mondo, poi si è risvegliato nel secondo e non si è più voltato indietro, travolgendo Coric. Il tennista di Arma di Taggia conquista così un posto in semifinale dove incontrerà Nadal. I due tennisti scenderanno in campo domani alle 15.30.