Mare grosso e imbarcazioni in difficoltà: due interventi della Guardia costiera

Imperia. La Guardia Costiera in mattinata ha tratto in salvo due persone in difficoltà a bordo di una barca di 6 metri di lunghezza, con il quadro elettrico in avaria e in balia delle onde a circa 2 miglia dalla costa di Sanremo.

Una motovedetta ha assistito assisteva i malcapitati fino all’arrivo in zona di un’altra imbarcazione da diporto, e successivamente, coordinando le operazioni di rimorchio fino a Portosole.

In seguito, intorno alle 11. 20, un’altra imbarcazione a vela in navigazione nel tratto di mare antistante Oneglia, a causa delle condizioni meteomarine avverse è stata assistita dal personale di una Motovedetta fino all’arrivo e alla messa in sicurezza agli ormeggi nel porto di Porto Maurizio.