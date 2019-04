Sanremo. Ecco cosa scrive stamane, sul suo profilo Facebook, Achille Pennellatore: «Dalla scorsa mezzanotte per Imperiese e Costa Azzurra, siamo in codice di vigilanza meteo giallo per possibili temporali. Dalle 15 di questo pomeriggio di passerà al giallo anche per piogge a tratti intense e, poco dopo, nevicate in montagna fra 1500 e 1600 metri, in successivo abbassamento nella serata. Sempre dalla tarda serata, si aggiungerà per la notte qualche raffica di vento. Si potrà tornare al verde , non prima di giovedì pomeriggio. Abbiate cura di voi nelle prossime ore, in cui potrei passare per qualche ora all’arancio se lo riterrò opportuno. State con me”.»

Oltralpe, al contempo, Météo France ha diramato l’allerta gialla nelle zone della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime francesi. È entrato in vigore dalla mezzanotte di ieri e resterà in vigore almeno fino a giovedì.

Secondo quanto riporta Nice Matin, nella giornata di oggi sono attesi temporali su tutto l’arco delle Alpi Marittime. L’allerta si estende anche a nevicate, tempeste di ghiaccio e alluvioni dalle 15 alle 16 di mercoledì e rimane e resterà in vigore fino almeno giovedì mattina.Un allarme dello stesso genere, con forte vento, entra in vigore dalle 23 di questo oggi.