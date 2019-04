Maltempo in Riviera e Costa Azzurra: il punto di Achille Pennellatore

Imperia. Continua a insistere il maltempo sulla nostra provincia in questo periodo primaverile. Pioggia che da tempo aspettavamo per via della siccità che ci ha accompagnato nell’ultima fase della stagione invernale.

Secondo Achille Pennellatore, “Oggi, fra le 11 circa e le 18 transiterà il fronte freddo sulla Costa Azzurra e Imperiese, pertanto trovo sensato aggiungere il GIALLO anche per temporali, oltre al GIALLO esistente da poco prima delle 9 per piogge. In alta montagna è sempre GIALLO per slavine e valanghe. Salvo ulteriori proroghe, dopo le 18 si torna al VERDE”.