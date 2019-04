Sanremo. Sabato 13 sul diamante di Pian di Poma si sono giocate due partite valide per il campionato under 15: in campo le “pink” della Softball School sanremese contro le piemontesi de La Loggia (TO).

La squadra formata da 12 giocatrici, di cui ben 7 alla loro prima esperienza di gioco, si è impegnata al massimo facendo vedere anche delle belle giocate in difesa. A fine giornata è soddisfatta Flavia Ciliberto, coach della squadra: «Ottima occasione per le ragazze nuove. Due partite che accrescono l’esperienza delle ragazze e perciò migliorano le capacità di gioco dando significato ai tre allenamenti settimanali dove si imparano tecnica e regole.

Sono soddisfatta che, specialmente le piccole del 2007 (ben cinque ragazze), che fanno parte in realtà della categoria U12, stiano facendo tesoro di questa esperienza e stiano dimostrando impegno, grinta e voglia di imparare.

Eccellente invece la prestazione delle più esperte Aurora Pigliacelli, Eugenia Ruffo, Marika Giglio (2004), Giulia Riceputi ed Anna Piccone (2005)».

Il prossimo impegno per questa giovane squadra sarà il 27 aprile con la prima trasferta: si giocherà infatti a Novara contro le Athletics. Intanto non si fermano gli allenamenti: martedì e giovedì alle 17 è possibile, per chi volesse avvicinarsi al softball, provare a giocare questo affascinante sport sul campo a Pian di Poma.