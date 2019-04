L’Imperia a Ventimiglia cerca i 3 punti per sperare nel miracolo: obiettivo spareggi

Imperia. «Penso sempre alla mia squadra, cerco di mettere i miei giocatori di esprimersi al meglio sotto tutti i punti di vista i punti degli avversari. La corsa al secondo posto? Bisogna sempre far bene poi se riusciremo a ottenere risultato pieno a fine partita guarderemo i risultati e la classifica. Tutte le partire sono importanti». Così si esprime il tecnico dell’Imperia Nicola Colavito nelle ore che precedono il derby in casa del Ventimiglia in programma oggi pomeriggio nella città di confine con fischio d’inizio alle 15.

L’Imperia che con Colavito in panchina ha ottenuto 4 vittorie su 4 incontri cerca i tre punti per sperare, a 180 minuti dalla fine del torneo di Eccellenza, cerca di cogliere almeno il secondo posto che significherebbe accedere agli spareggi.

I neroazzurri registrano 3 assenze pesanti Costantini (infortunato), Laera che ha lasciato la rosa per motivi di lavoro e Giglio.

Arbitro di Ventimiglia-Imperia sarà Federico Di Benedetto di Novi Ligure, assistenti Leonardo Rossini e Sandro Trunzo di Genova.

Ventimiglia e Imperia ( da http://im1923.blogspot.com/) si affrontano nella città di confine per la 27° volta nella loro storia: nei 25 precedenti giocati nella città frontaliera, il bilancio parla di 11 vittorie per i granata, 8 pareggi e 7 vittorie dei neroazzurri, 35 gol realizzati e 42 subiti dall’Imperia. Che si tratti di una sfida storica, lo dimostra il fatto che le due compagini abbiano giocato contro, per la prima volta, addirittura il 26 dicembre 1926, Campionato di 3° Divisione Liguria, il primo disputato nella sua storia dal club di Piazza d’armi: la sfida terminò 1-1. L’ultima vittoria dell’Imperia a Ventimiglia è datata 20 febbraio 2005, (Campionato di Eccellenza): in quell’occasione l’Imperia, allenata da Giorgio Benedetti vinse 2 -0.