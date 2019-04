Legge di Bilancio 2019: novità significative anche per l’Inail di Imperia

Imperia. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto significative novità anche in INAIL. Una di queste riguarda l’approvazione della revisione delle tariffe dei premi INAIL per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali che dal 1^ gennaio va a sostituire quelle previste dal DM 12/12/2000 fino ad oggi mai aggiornate.

La revisione ha riguardato in particolare:

– L’aggiornamento del nomenclatore che è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio e che ha visto una riduzione delle voci previste;

– un nuovo sistema di oscillazione per andamento infortunistico che si basa sulla gravità degli eventi lesivi, tenendo sempre esclusi gli infortuni in itinere, e non più solamente sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli;

– invarianza per quelle voci di tariffa che hanno fatto registrare un incremento di tasso rispetto alla tariffa precedente;

– sostituzione dell’oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività (ex OT20) con possibilità di accesso al bonus/malus oppure allo sconto per prevenzione;

– eliminazione della tariffa silicosi – asbestosi.

Proprio per illustrare meglio tali novità, la sede INAIL di Imperia incontrerà il 19 aprile alle ore 9.30 presso l’Unione Industriali di Imperia, Viale Matteotti, 32, le imprese, le associazioni e gli ordini professionali della provincia.

Per ulteriori informazioni: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/tariffe- dei-premi.html