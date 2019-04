Lega Ventimiglia, l’onorevole Domenico Furgiuele incontra la cittadinanza

Ventimiglia. Proseguono gli incontri aperti al pubblico in città promossi dalla Lega Ventimiglia per rafforzare il legame tra politica e cittadino. Dopo l’evento di lunedì scorso alla biblioteca Aprosiana, che ha visto la partecipazione di molti residenti e associazioni di categoria che hanno seguito con interesse l’intervento dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, domani venerdì 19 aprile sarà in visita nella città di confine l’on Domenico Furgiuele.

Il deputato della Lega, coordinatore regionale in Calabria che nel corso della giornata sarà in visita anche a Sanremo e a Camporosso, interverrà nel centro storico alle ore 16:30 nella Piazza della Cattedrale accompagnato dall’on. Flavio Di Muro e dai candidati al Consiglio Comunale di Ventimiglia. Sarà un’occasione per incontrare i cittadini e parlare dell’attività parlamentare, delle azioni del governo a livello nazionale e naturalmente della città, delle sue problematiche e dei progetti e idee che la Lega Ventimiglia ha intenzione di intraprendere per migliorarne la vivibilità.