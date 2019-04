Sanremo. Il Segretario provinciale della Lega Giovani della Provincia di Imperia, Andrea Coppola, rende noto che nel corso del consiglio provinciale tenutosi sabato 6 aprile si è provveduto alla nomina di Andrea Bonfà quale coordinatore cittadino della Lega Giovani per la città di Sanremo.

“Sono onorato di ricevere l’incarico di coordinatore cittadino Lega Giovani Sanremo – dichiara il neo nominato Andrea Bonfà – voglio ringraziare il segretario provinciale della Lega Giovani Andrea Coppola e il commissario cittadino Marco Medlin per la fiducia che hanno riposto in me.

Sanremo attraversa un momento molto importante, ci saranno le elezioni amministrative il prossimo 26 maggio e la mia intenzione è avvicinare molti miei giovani concittadini alla politica. Accolgo col massimo entusiasmo questo ruolo, che considero molto importante e lavorerò fin da subito con il massimo impegno per realizzare assieme agli altri membri del gruppo, i miei e i nostri obiettivi“.

“Sono profondamente orgoglioso di annunciare la nomina di Andrea Bonfà quale nuovo Coordinatore cittadino della Lega Giovani della città di Sanremo – commenta Andrea Coppola, Segretario provinciale – ragazzo che si è distinto per partecipazione e militanza attiva nel partito. Dopo sei mesi dall’inizio del mio mandato e, conseguentemente, di riorganizzazione del movimento giovanile, è giunto il momento di responsabilizzare gli iscritti più meritevoli. Sono sicuro che Andrea ottempererà al mandato ricevuto nel migliore dei modi e con la serietà che questa posizione richiede“.

Contestualmente, durante il consiglio provinciale, si è provveduto ad individuare i due candidati della Lega Giovani che andranno a comporre la lista del “Carroccio” nella Città dei Fiori, rispettivamente Giancarlo Ghislotti e Giorgio Oddo.

Candidati che verranno presentati nelle prossime settimane da parte del commissario cittadino Marco Medlin e provinciale Alessandro Piana, insieme al segretario provinciale della sezione giovani Andrea Coppola che sottolinea:

“Credo sarà la prima volta, salvo pochissime eccezioni, che i più giovani troveranno finalmente una propria rappresentativa all’interno delle liste elettorali della Lega a Sanremo così come a Ventimiglia, Isolabona e perfino nella piccola cittadina di San Biagio della Cima. Sono certo che Giorgio e Giancarlo, giovani studenti universitari che si apprestano ad affrontare per la prima volta una consultazione così importante, sapranno rappresentare al meglio il nostro movimento giovanile e tutti i cittadini che vedono nella Lega il rinnovamento atteso da anni“.

“Grande soddisfazione – spiega Marco Medlin – per un partito in costante rinnovo. La Lega negli ultimi anni ha subito e sta subendo un grande cambiamento poiché sta diventando un partito per giovani che lascia loro spazio e che guarda al loro futuro“.

Soddisfatto anche il commissario provinciale e Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Alessandro Piana: “Da sempre i giovani della Lega rappresentano molto più che un valore aggiunto e sono una componente fondamentale della struttura del partito. Naturalmente oltre ad esprimere i complimenti ai nostri ragazzi per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo auguro a Bonfà un buon lavoro“.