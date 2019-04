Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia pronte per la final four, Busacca: «Sarà il campo a decidere»

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, nel fine settimana scendono in campo per la final four del campionato regionale di serie C di calcio a 5 femminile, che si disputerà a Genova.

«Abbiamo fatto un percorso che ha superato ogni aspettativa. Volevamo perseguire le nostre ambizioni e siamo felici di esserci riusciti – dichiara il mister Ivan Busacca parlando della sua squadra – Le ragazze le ritengo pronte, peccato che arriviamo a questa storica final four contate per impegni di lavoro e alcune di salute».

Le biancorosse affronteranno in semifinale domani pomeriggio, alle 14, le genovesi del Città Giardino Marassi alla palestra Tea Benedetti a Genova Borzoli: «Sono felice di vedere in queste finali due squadre della nostra provincia che hanno fatto molto bene – dice il mister riguardo alle squadre avversarie – Credo che l’Imperia sia la squadra favorita, è stata la più continua, ma ho visto in forma la Città Giardino Marassi che gioca molto bene e sarà una bella prova per noi affrontarle nuovamente. Sarà comunque il campo a decidere».