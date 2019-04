Le opere di pittura e scultura dell’imperiese Serenella Sossi in mostra ad Alassio

Imperia. Serenella Sossi dopo il successo al Contemporary Art Fair di Parigi, torna in Italia con una mostra personale di pittura e scultura alla galleria Artender di Alassio dal 3 al 26 maggio.

“Prospettive verticali” il titolo della mostra che ben identifica l’ormai noto “verticalismo” che contraddistingue la sua espressione artistica. L’articolato spazio espositivo della graziosa galleria “pied dans l’eau” della nota località turistica della Riviera Ligure, offre la possibilità di mettere in evidenza alcune differenti tematiche ricorrenti nelle realizzazioni dell’eclettica artista.

Come la nuova installazione di “Fiammiferi” arricchita in questa versione dalla serie di lavori su carta; dipinti che sembrano agganciarsi al cielo, esaltando il concetto delle “prospettive verticali”; lune, orizzonti, sirene, un accenno all’Egitto: realizzazioni sia scultoree che pittoriche che sembrano dialogare tra loro, nella continua esigenza di sperimentare e andare oltre gli schemi, di entrare nella realtà e negli animi per coglierne la fragilità, la caducità e a volte, il tormento. (cit. Maria Galasso)

La galleria sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 16.30 alle 20 sulla Passeggiata Cadorna 53. Per info contattare +39 335 6195399.

Programma della mostra:

– Inaugurazione venerdì 3 maggio alle 19 con intervento critico della curatrice della mostra Francesca Bogliolo seguirà un momento musicale con i Maestri Manuel Merlo alla chitarra e Maurizio Pettigiani alle percussioni

– martedì 14 maggio alle ore 19

Inoltre si terrà una conferenza della prof.ssa Maria Teresa Scajola Verda su “Serenella Sossi e gli artisti di Riviera: una storia che continua”. A seguire, intervento musicale con il quartetto a corde del Centro Studi musicali G. Amadeo di Imperia martedì 7 e martedì 21 maggio alle 19. Visite guidate dall’artista, della mostra, con letture correlate alle opere esposte.

In contemporanea dal 2 al 5 maggio opere di Serenella Sossi in esposizione al prestigioso Losanna Art Fair con Monteoliveto Gallery, stand 38, dove verranno riproposte opere della serie “Origine” appena presentate e già apprezzate al recente salone di Parigi, oltre ad alcune realizzazioni “cielo/mare” definite dall’artista stessa “zen”: una pausa di serenità nel caos del quotidiano.