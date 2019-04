Lavori urgenti all’acquedotto Roya 1 a Ventimiglia e a Sanremo

L’Amaie comunica che per per consentire riparazioni urgenti alla condotta dell’acquedotto del Roya 1 in Ventimiglia all’altezza della passerella pedonale Squarciafichi e a Sanremo in zona Portovecchio/Permare a partire dalle 8.30 di martedì 9 aprile saranno effettuate manovre di rete per la riparazione della tubazione che si concluderanno, presumibilmente, nella giornata di venerdì 12 aprile. Avviso

In tale periodo potranno verificarsi cali di pressione e fenomeni di acqua opalescente a tutte le utenze dei comuni costieri compresi tra Ospedaletti e Andora e, in particolare, nella città di Sanremo, maggiormente interessata dalle operazioni.