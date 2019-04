Lavori gallerie del Poggio e Mortola, “Andare a lavorare per i frontalieri diventa un’impresa”

Ventimiglia. La lettera di Roberto Parodi, membro della consulta regionale lavoratori frontalieri, in merito alla difficile situazione che si è venuta a creare con i lavori nella galleria del Poggio e nella galleria Mortola:

“Andare a lavorare per i frontalieri diventa un impresa. Un ora e mezza, se va bene, questo è il tempo che ci si impiega. Non bastavano i controlli della gendarmeria francese alla frontiera, la strada delle sablette chiusa per lavori, adesso si aggiungono i lavori in galleria della strada per ponte San Ludovico e la galleria del Poggio.

Nella galleria della Mortola il traffico è regolato con dei semafori a senso unico alternato. Il comune si giustifica che la competenza è del Anas ma nulla gli vieta di mettere dei vigili onde evitare code inutili quando nel senso opposto non c’è nessuno.

Un po’ più di attenzione verso questa categoria che conta circa 5000 persone non c’è mai. Ci vuole meno tempo andare a Genova che a Monaco“.