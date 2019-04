Sanremo. A causa di lavori urgenti di consolidamento del muro di “sottoscarpa” in località La Vesca, con ordinanza n. 136/2019/GE, Anas comunica che il tratto di via Aurelia dal km 667+770 al km 667+850 (altezza del bivio per Poggio) sarà chiuso al traffico:

• dall’8 al 13 aprile nella fascia oraria dalle 20 alle 06

• dal 15 al 19 aprile nella fascia oraria dalle 20 alle 06

Il provvedimento (ordinanza n. 136/2019/GE) interessa tutti gli utenti.