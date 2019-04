L’Archery Club Ventimiglia fa conoscere il tiro con l’arco al liceo Aprosio

Ventimiglia. Una giornata da Robin Hood: l‘Archery Club Ventimiglia vede il liceo Aprosio per un feeling con le frecce.

Ha sortito i suoi effetti il corso tenuto al liceo Aprosio di Ventimiglia dal presidente Mario Campagnolo, gli istruttori Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi, il segretario Massimo Casanova Fuga, il consigliere Pino Saglibene e l’arciera Ester Pettorossi che, con cinque interventi settimanali ha consentito, ad alcuni alunni del liceo, di cimentarsi con l’antica arte del tiro con l’arco, ottenendo ottimi risultati.

Cinque appuntamenti settimanali hanno saputo produrre eccellenti risultati. Anche quest’anno, il decimo consecutivo, l’Archery Club Ventimiglia ed il liceo Approsio di Ventimiglia, hanno organizzato il corso gratuito di tiro con l’arco. L’obiettivo dell’Archery Club è di promuovere e divulgare il tiro con l’arco nelle scuole per avvicinare i ragazzi a questa disciplina.

Ieri è stata organizzata una gara che ha decretato la validità dell’insegnamento impartito. Il presidente Mario Campagnolo ringrazia il preside dell’istituto professor Monticone, il professore di educazione fisica Davide Vottero per la loro disponibilità, e i ragazzi che hanno partecipato al corso.

Gli allievi che hanno partecipato al corso sono:

Pannuti Chiara – Furman Oleksandra – Gentile Emilie – Gangemi Chiara – Parisio Morgana –

Zhou Jufan – Bortolann Martina – Morabito Mia – Casian Dau.

Erano molti di più, ma moltissimi avevano i rientri o erano in gita. I vincitori sono stati premiati con medaglie e attestati di partecipazione dall’Archery Club Ventimiglia, questi i premiati:

Ragazze:

1° Zhou Jufan

2° Bortolann Martina

3° Gangemi Chiara

4° Morabito Mia

5° Pannuti Chiara

6° Furman Oleksandra

7° Gentile Emilie

8° Parisio Morgana

Ragazzi:

1° Casian Dau

«Siamo molto soddisfatti per i risultati raccolti, affermano i dirigenti dell’Archery Club Ventimiglia - e sopratutto ci preme sottolineare come il tiro con l’arco non sia affatto uno sport “stantio” come si potrebbe supporre, ma richiede anche lo sviluppo di un’intensità muscolare maggiore rispetto ad altre discipline, con un’allenamento fisico anche importante. Arrivederci al prossimo anno».