L’Amer Twin 94 del Gruppo Permare premiato a Hollywood

Sanremo. «Grazie! È un grande lavoro di squadra». Così Barbara Amerio esprime la sua soddisfazione per il premio di design attribuito dall’Internation Design Award all’Amer Twin 94.

La manager del Gruppo Permare – Amer Yacht ha ritirato il prestigioso riconoscimento a Hollywood nell’ambito della cerimonia che si è svolta al Pacific Design Center.

Re del mare dallo spirito verde, l’ultimo motor yacht progettato e realizzato dal cantiere sanremese è stato selezionato tra migliaia di imbarcazioni prodotte da importanti realtà del mondo della nautica internazionale.

«Il premio –aveva in precedenza dichiarato il Gruppo – ci incoraggia a portare avanti l’innovazione e la ricerca dedicata all’eco design e all’economia circolare. Una personale soddisfazione per una Pmi ligure familiare che s’impegna da sempre a promuovere il made in Italy nautico a livello internazionale».