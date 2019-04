Sanremo. Funziona! L’accoppiata Paternò / Bottero ha egregiamente diretto l’incontro con la Cairese (seconda partita di campionato) portando a casa il risultato sul loro terreno. Il match si è concluso col punteggio di 7 a 9 a nostro favore.

Funziona perché gli allenamenti stanno dando il loro risultato; funziona perché i lanciatori stanno lavorando in maniera proficua; funziona perché la difesa è sempre ben concentrata; funziona perché in attacco le nostre mazze lavorano egregiamente; funziona anche l’inserimento dei giovani provenienti dalla Sharks Finale che ben si stanno integrando con i nostri. Sul monte di lancio è partito nuovamente Di Fabrizio che ha lanciato per 3.1 innings, è sceso col punteggio di 5 a 1 ed ha vinto la seconda partita consecutiva. È stato poi rilevato da Matteo Campo, avvicendato successivamente dal fratello Simone.

“La partita è stata sempre molto combattuta” dice il manager Paterno’ “ed il risultato ci soddisfa pienamente considerando anche il valore della Cairese che è sempre pericolosa. In fase di attacco i nostri hanno realizzato otto valide e difeso egregiamente il campo. Bravi tutti! Un po’ sopra le righe la prestazione di Angeloni (tre “valide” che hanno spinto a casa 4 punti), De Fazio (tre interventi come esterno centro) e Campo Simone (sei assistenze difensive). Il prossimo appuntamento con la prima squadra è fissato per il giorno 11/5 alle ore 20:30 contro i “Desperados” di Torino.