La Sanremese accende la telecamera per dare il giusto spazio a chi lavora dietro le quinte

Sanremo. La vita di una squadra di calcio non è fatta solo dei 90 minuti la domenica o degli allenamenti in settimana. C’è chi, per tutto l’anno, dà il massimo dietro le quinte per fare in modo che tutto vada per il meglio.

Lavare le maglie, preparare il campo, allestire tutto ciò che serve per fare in modo che il team lavori al meglio fa parte della loro vita quotidiana.

Una squadra di “invisibili” che lavora nell’ombra e il cui contributo è importante tanto quello di chi scende in campo. La Sanremese vuole dare loro il giusto spazio e per questo dà il via oggi a una serie di interviste curate dal nostro Emanuele Capelli per far conoscere a chi ama i colori biancoazzurri i volti e le storie di chi non sempre gode delle luci della ribalta.

Ogni settimana un’intervista diversa pubblicata sui canali social ufficiali della Sanremese. Inizia il viaggio tra gli “invisibili” biancoazzurri. Questa sera, alle 19.04, sulla pagina Facebook ufficiale Sanremese Calcio, il primo appuntamento con Amedeo Costanzo.