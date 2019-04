La proposta di Sanremo Libera: una città che si prende cura dei suoi giovani

Sanremo. Ecco le proposte di Sanremo Libera per creare una città che si prende cura dei suoi giovani:

• mantenere l’attuale offerta dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) e sostenere le azioni di prevenzione in collaborazione con le altre istituzioni e la società civile.

• implementazione dell’attività dello sportello “info-giovani”;

• ripristino della piena funzionalità delle attività informa giovani motivando il personale URP attraverso il coinvolgimento nel Tavolo Giovani;

• attività di coaching per l’orientamento e le prospettive di studio e lavoro, sostegno e informazione per bandi;

• sostegno all’accesso a fondi di garanzia e ad incentivi d’inizio attività.

• sviluppare le attività del Tavolo Giovani rappresentativo delle varie realtà della città, destinando fondi per la realizzazione di progetti elaborati da ragazzi e favorire sinergie tra il tavolo stesso e le varie associazioni e istituzioni che si occupano di giovani.

• studio fattibilità della “young card” anche con valenza culturale

Per Sanremo Libera attuare queste elencate attività – non specifiche, ma comunemente ordinarie, se non strutturalmente anche arretrate rispetto alla dinamicità e mezzi dei nostri tempi evoluti e di città attrattiva del benessere quotidiano – tramite la spesa preventivata solo con la previsione annua di 45.000,00 euro per i giovani, appare improponibile e contraria agli impegni di progetto della ATS App Giovani.

Sanremo Libera, rivolta ed attenta al sociale, già rilevando questi dati amministrativi dimostra interesse particolare e di vicinanza più partecipata proprio contro questi numeri di Bilancio che dimostrano scelte amministrative standard, poco mirate per favorire una sana aggregazione giovanile, la salute psico-fisica, l’intercettazione e miglior intervento contro i disagi giovanili e familiari, in generale, delegando il mondo giovani solo tramite atti di mera convenzione con soggetti per la gestione degli impianti sportivi.

Questa delega consolidata da un comunissimo sportello Info-Giovani, la card culturale ed un Tavolo Giovani di sicura buona fede ed impegno, ma dal sentore prettamente elettorale è distante dagli indirizzi sociali che Sanremo Libera persegue soprattutto non in campagna voto, per anziani, giovani, disabili e persone svantaggiate a vario titolo.