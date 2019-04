La polizia passa al setaccio Ventimiglia Alta, 6 indagati. Trovata droga, armi e serra di marijuana

Ventimiglia. Le indagini che la Polizia di Stato sta sviluppando nel borgo medioevale, su impulso del Questore di Imperia Cesare Capocasa, sono estese ed articolate e verranno potenziate durante l’ormai prossimo periodo estivo. Finora sono sette le persone indagate, tutte residenti nella Città Alta e di nazionalità italiana.

Quattro sono state arrestate in flagranza per la detenzione di stupefacenti al fine di spaccio. Tre denunciate in stato di libertà per lo stesso reato. Ventuno invece le segnalazioni inviate alla Prefettura, ai sensi del Testo Unico sugli stupefacenti, a carico di altrettante persone trovate in possesso di modiche quantità di droga e dedite al loro consumo.

Per questi ultimi la normativa vigente prevede l’adozione di gravi provvedimenti amministrativi quali la sospensione o il divieto di conseguire la patente, il porto d’armi, il passaporto. Diciannove complessivamente le perquisizioni eseguite dall’ufficio investigativo in collaborazione con la Squadra Volanti: nove quelle domiciliari, sette quelle personali, tre quelle veicolari.

Quattro chili e 300 grammi in totale lo stupefacente (hashish e marijuana) sottoposto a

sequestro, oltre a 20 grammi di cocaina. Sequestrate anche 36 piante di canapa indiana, 2.200 euro in contanti, alcune munizioni calibro 38 special illegalmente detenute, un grinder, due coltelli, sei telefoni, sette bilance di precisione, un ingente quantità di materiali utilizzabili per il confezionamento delle dosi.

Sottoposta a sequestro anche una serra appositamente costruita e allestita per la coltivazione di piante della canapa indiana e dotata di moderne apparecchiature tecnologiche.