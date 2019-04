La pioggia non ferma la “Giornata del mare” di Sanremo. Questa mattina la zona di piazzale Vesco ha visto riunirsi i ragazzi delle scuole medie per l’iniziativa promossa da Ucina Confindustria Nautica volta a sensibilizzare i più piccoli (ma non solo) sul valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico del mare.

Muniti di zainetti e mantelline, gli studenti sono andati alla scoperta delle professioni del porto: hanno incontrato i pescatori che gli hanno mostrato come si preparano le reti, sono saliti sulla motovedetta della Guardia Costiera, hanno visitato lo yacht Amer 94 del Gruppo Permare e poi si sono riuniti sotto il tendone dello Yacht Club dove hanno assistito a una lezione sulle arti marinaresche e le creature delle acque con il Console del mare Gianni Manuguerra.

Istituita lo scorso anno dal nuovo Codice della nautica da diporto, la “Giornata del mare” è arrivata nella Città dei Fiori per la prima volta. Per la realizzazione del progetto Confindustria Imperia ha lavorato in sinergia con Comune di Sanremo, Guardia Costiera, Università di Genova, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Yacht Club Sanremo, Consoli del Mare, Istituto Tethys, Sanremo Marathon, F.a.i. – delegazione di Imperia e Club Tenco.

«L’obiettivo – si legge in una nota –, è diffondere la cultura del mare prendendo in considerazione l’ambito professionale per avvicinare i giovani, spesso distanti da questa realtà lavorativa perché poca informati. Le professioni del mare abbracciano una comunità professionale variegata: dagli ufficiali della Marina mercantile a tutta la filiera del mare della cantieristica e della pesca. L’insieme dei comparti dei trasporti marittimi, delle attività di logistica portuale e ausiliarie ai trasporti, della cantieristica navale, della cantieristica delle imbarcazioni da diporto, della pesca, della Marina militare, delle capitanerie di porto, delle autorità portuali che generano nel nostro paese 36,5 miliardi di euro è pari al 2,7% del PIL nazionale».

L’evento proseguirà alle 12.30 nella sede dello Yacht Club dove si succederanno interventi e relazioni da parte di Barbara Amerio, presidente della sezione nautica di Confidustria Imperia e manager del Gruppo Permare-Amer Yacht, oltreché del sindaco Alberto Biancheri, dei professori dell’ateneo genovese Francesco Parola e Giovanni Satta, Carmen Lanteri del Fai Imperia e del comandante della Capitaneria del Porto, Giorgio Coppola.

A seguire si terrà la premiazione dei vincitori del concorso fotografico organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, “Le professioni del mare”. Il contest, rivolto sia ai giovani che agli adulti, vedrà l’esposizione delle foto partecipanti in una mostra allestita presso la sede del Club Tenco (visitabile fino al 13 aprile). I vincitori saranno premiati con delle opere realizzate dall’artista Giangi Razeto.

In occasione della Giornata è stata anche aperta una raccolta fondi istituita dal gruppo Facebook “i Deplasticati” di Barbara Blengino, i cui proventi saranno destinati all’acquisto di un Seabin, il bidone mangiaplastica atto alla pulizia dei porti. L’occasione è inoltre diventata pretesto per sostenere la Run for the Whales, il tradizionale appuntamento che unisce sport, balene e una charity marathon che vuole portare l’attenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.