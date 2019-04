La Ginnastica Riviera dei Fiori ospite del convivio del Panathlon Club Imperia-Sanremo

Imperia. La Ginnastica Riviera dei Fiori titolata società della provincia da 33 anni al servizio dello sport, con un particolare occhio di riguardo a quello giovanile, l’ospite del convivio del mese di marzo del Panathlon Club Imperia-Sanremo.

In apertura di serata il presidente Angelo Masin saluta e ringrazia i graditi ospiti: il presidente regionale della Federazione Ginnastica d’Italia Dottor Giuseppe Raiola; il Presidente della Società Ginnastica Riviera dei Fiori Dott. Giovanni Cordoni; le relatrici del Convivio Alice Frascarelli e la Prof.ssa. Daniela Breggion, insegnante di educazione fisica ed ex ginnasta, che nell’ambito scolastico aveva creato un nutrito gruppo di alunni/e che con entusiasmo, avevano iniziato questa avventura grazie alla quale successivamente è stata fondata la Società, e l’Ammiraglio Antonello ALIAS già comandante del Centro Sportivo remiero di Sabaudia.

La A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori, è un’Associazione Sportiva che indirizza i giovani alle varie disciplina della ginnastica: Artistica, Ritmica, Acrobatica e del Trampolino Elastico sia femminile che maschile. In quest’ultima specialità, nella passata stagione le atlete Sima PAPONE e Ludovica RAZZOLI, hanno vinto il Campionato Italiano Assoluto di Syncro. L’obiettivo della Società era e resta quello della diffusione della ginnastica e di avviare alla pratica sportiva molti giovani, dai 4 anni in poi, selezionando i più portati e volenterosi per l’attività agonistica, ma senza tralasciare la preparazione dei partecipanti ai corsi di base. Una Società che negli anni è cresciuta molto e attualmente conta più di 400 iscritti.

Il presidente Masin passa la parola al Presidente Regionale della Federazione Ginnastica d’Italia il Dott. Giuseppe RAIOLA che traccia una panoramica del movimento ginnico a livello regionale lamentando soprattutto, la mancanza di spazi e d’impiantistica che non permette di poter avere un settore agonistico adeguato che in Liguria necessita di un forte rilancio. C’è la necessità di usufruire di palestre idonee allo svolgimento di intensi programmi di allenamento settimanali; una situazione incompatibile con lo stato attuale dell’impiantistica, bisogna infatti avere un numero maggiore di palestre con attrezzi fissi a terra e buche di caduta. Dove esistono degli impianti fissi, come quello del trampolino elastico della palestra del Mercato dei Fiori di Valle Armea, i risultati nel tempo si raggiungono. I numeri testimoniano comunque un movimento in crescita, infatti in questi ultimi anni in Liguria si sono affiliate più di dodici Società.

Si complimenta con la Società Ginnastica Riviera dei Fiori per la loro attività e laboriosità con l’augurio che l’esperienza fatta con l’attività Gold e Silver possa fare crescere maggiormente la ginnastica, in tutte le sue specialità, nel Ponente Ligure e in tutta la Liguria. Il Presidente Giovanni CORDONE, a causa dell’impossibilità di parlare per un improvviso abbassamento di voce, delega la Prof. Daniela BREGION a ringraziare il Panathlon Club Imperia-Sanremo per l’invito, ringraziamento che la Professoressa fa anche a nome suo e di tutta la Società. La disciplina della ginnastica in Provincia d’Imperia prima della nascita della nostra Società, dice la Professoressa, era quasi sconosciuta, ma nel giro di pochi anni il movimento è cresciuto notevolmente tanto che oggi in Provincia si contano ben sette Società. In questi anni abbiamo lavorato molto per farci conoscere creando il motto la “ginnastica per tutti”, il settore nel quale vi sono più iscritti, che ci ha aperto le porte un po’ in tutti gli ambienti anche nelle scuole con dei progetti ad oc. La fautrice di questa ginnastica per tutti è stata Elisabetta MASTROSTEFANO che ha lanciato questo movimento, e l’aumento consistente degli iscritti è dovuto proprio a questa sua iniziativa. La ginnastica, nelle sue varie sfaccettature: artistica, ritmica e del trampolino elastico, è uno sport molto complesso perché un ginnasta deve emergere ad alti livelli in età molto giovane a 10 – 12 anni.

A quell’età vengono visionati da istruttori federali molto esperti che ne valutano le possibilità di crescita e, in caso di riscontri più che positivi, vengono indirizzati verso settori sempre più competitivi e difficili. Una delle grosse difficoltà della ginnastica è creare dei campioni già in tenera età con sacrifici di allenamento anche di 25 – 30 ore la settimana; i ginnasti, specialmente quelli che fanno ritmica, a 17 – 18 anni devono essere già al massimo della loro performance cosa che non capita negli altri sport dove c’è molto più tempo per emergere. La ginnastica è uno sport bellissimo e affascinante, che però presenta molti lati negativi, come ad esempio la formazione degli istruttori poiché i regolamenti e le tecniche, negli ultimi 20 anni, sono cambiate moltissimo e si sono evolute così velocemente che alcuni campioni di 20 anni fa oggi sarebbero degli atleti normalissimi. Per i tecnici è molto difficile tenersi aggiornati, sui regolamenti, sui programmi e sulle metodologie che sono cambiate tantissimo; la ginnastica di una volta è completamente diversa da quella che viene praticata oggi giorno, anche se molte cose a livello di base sono ancora attuali. Gli atleti ed i Tecnici, essendo la nostra provincia un po’ decentrata rispetto al resto d’Italia, per partecipare alle gare e per tenersi aggiornati devono faticare e sostenere costi alquanto impegnativi.

Presenta quindi Giorgia, Eleonora, Sonia e Giulia, giovani atlete che partecipano regolarmente a gare del loro settore allenate da Doretta FRASCARELLI, che si esibiranno nella ginnastica ritmica, disciplina dove ad una base musicale viene unita una coreografia con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: palla, cerchio, fune, clavette e nastro. La coreografia di questa sera è stata creata appositamente per il nostro convivio. Non è stato possibile portare ragazze dell’artistica e del trampolino elastico, dice la professoressa, per mancanza di spazi. Queste bambine si chiamano Giorgia, Eleonora, Sonia e Giulia. La Società Lavora attualmente a: Taggia, Arma di Taggia, Sanremo in tre palestre: Centrale di Via Volta, Coldirodi e Panizzi a Riva Ligure e nel Centro Sportivo di Bussana dove hanno raccolto tutto il settore agonistico. Si augura di riuscire ad incrementare le attrezzature soprattutto a Bussana, ma non hanno intenzione di allargarsi ulteriormente poiché è già complicato poter sovrintendere a tutte le palestre sebbene abbiano 12 istruttori. Conclude la presentazione della Società dicendo che hanno richieste da parte di Società di altre Regioni che vorrebbero venire ad allenarsi e fare dei collegiali nel nostro territorio però finché non avranno una palestra adeguatamente attrezzata non sarà possibile soddisfare queste richieste. A conclusione della piacevole serata, il presidente Angelo Masin omaggia la società con un Crest recante la seguente dicitura: “Alla A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori, una realtà al servizio dello sport giovanile”.