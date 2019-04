La dislessia, come riconoscerla e trattarla: incontro a Sanremo con il neuropsichiatra Stefano Vicari

Sanremo. Lunedì 15 aprile presso la sala Ranuncolo del Palafiori di corso Garibaldi, Stefano Vicari, psichiatra e responsabile del reparto di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, presenta il libro “La dislessia come riconoscerla e trattarla” (ore 15.00).

Il libro offre un ampio sguardo sulle problematicità dei disturbi specifici dell’apprendimento.

Oltre a delineare le caratteristiche della dislessia, le sue basi cognitive e i problemi associati, sfata alcune false credenze e fornisce a genitori, insegnanti e professionisti indicazioni su quando e come intervenire per affrontare il problema. Spiega inoltre come muoversi all’interno delle normative vigenti per assicurare ai bambini con dislessia un percorso scolastico adeguato.

Ampio spazio è dedicato all’attività degli insegnanti, proponendo strategie per individuare il problema precocemente, fin dalla scuola dell’infanzia, quando già possono essere riconosciuti campanelli d’allarme ed elementi di rischio. Anche quando i bambini cominciano a manifestare problemi di lettura, scrittura e calcolo nella scuola primaria possono essere utilizzate le attività indicate per favorire il recupero delle abilità di apprendimento ed evitare un eccessivo ricorso a percorsi diagnostici specialistici.

Infine, il libro presenta la prospettiva di un bambino, di un genitore e di un insegnante che, con la loro testimonianza in prima persona, evidenziano cosa rimane ancora da fare a livello educativo e istituzionale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sanremo in collaborazione con Ais – Associazione italiana dislessia, sezione di Imperia.