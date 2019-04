La Corte d’Appello assolve il colonnello Zarbano: «Il fatto non sussiste»

Genova. La II Sezione della Corte di Appello di Genova ha assolto, perché il fatto non sussiste, su conforme parere della procure generale Luciano Zarbano, ex comandante provinciale dei carabinieri, condannato in primo grado a un anno (pena sospesa) per abuso d’ufficio.

L’ufficiale era accusato di abuso di ufficio in concorso con Gianfranco Cabiddu, ex carabiniere in congedo, e marito dell’ex procuratore di Imperia, Giuseppa Geremia e l’ex comandante della compagnia di Imperia, David Egidi, imputati nell’inchiesta che riguarda il presunto mancato ritiro della patente da parte dei carabinieri di Imperia al marito dell’allora procuratore, dopo un’infrazione al codice della strada avvenuta in Sardegna.

I giudici hanno ribaltato dunque la sentenza di primo grado con la quale il gup Anna Bonsignorio aveva condannato l’ufficiale dell’Arma, difeso in giudizio dagli avvocati Andrea Rovere e Andrea Vernazza.