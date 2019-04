La città piange Franco D’Imporzano: «Il più grande commediografo dialettale della storia di Sanremo»

Sanremo. Si è spento nel letto di casa sua, portato via da un male infame che lo tormentava da tempo, il classe 1940 Franco D’Imporzano. Personaggio poliedrico, sanremasco doc, così lo ricorda il giornalista e scrittore Romano Lupi: «Nato a Sanremo, ragioniere, bancario. Iniziò a farsi notare come poeta dialettale tra il 1960 e il 1961, collaborando al settimanale “Corriere della Riviera”. Sue liriche in dialetto hanno vinto premi in concorsi regionali e nazionali. Ha pubblicato due volumi di poesie dialettali. Conferenziere, animatore culturale, da sempre diffonde la cultura e le tradizioni di Sanremo.

Con questa motivazione, nel 2017, ti venne attribuita l’onorificenza di “Cittadino benemerito”. Uno motivazione riduttiva, se vogliamo. Anche perché tu di “volumi di poesie dialettali” ne hai pubblicati ben più di due e perché sei stato il più grande commediografo dialettale della storia di Sanremo. So che non saresti d’accordo perché hai sempre attribuito tale pregio a Gìn De Stefani, il tuo maestro al quale avresti voluto far intitolare uno spazio nella Pigna. Va bene, essendo tu sicuramente più titolato di me nel dare certi giudizi, allora dico che sei stato il più grande commediografo dialettale “moderno” della storia di Sanremo.

Al dialetto, al teatro e alla poesia hai dedicato la tua esistenza. Con te, nel 2004, ho pubblicato il mio primo libro, “Sanremando tra cronaca e storia” e ho imparato molto sulla nostra città, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Mi mancherai!».

Il funerale si celebrerà giovedì alle 15 nella cattedrale di San Siro A parenti, amici e conoscenti, alla moglie, ai figli Paolo e Andrea, vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Riviera24.