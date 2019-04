Sanremo. La Russia chiama, i Last Day of Summer rispondono. La band imperiese rock/alternative, composta da Walter Bianchi, Fabrizio Fabiano e Enea Marzupio, è pronta a tornare nella terra degli Zar per un nuovo, emozionante tour.

Non si tratta infatti della prima volta in terra russa per il gruppo che, solo lo scorso ottobre, è stato protagonista di concerti a Mosca, San Pietroburgo e Vladimir, oltre che a Kiev e Kharkov in Ucraina.

«Le date che faremo saranno concentrate nelle città più grandi dove ci conoscono maggiormente – racconta Walter -. Abbiamo fatto un post sulla nostra pagina Facebook in cirillico, rivolgendoci ai nostri supporter russi per riuscire a capire in quali città siamo più attesi, giusto per avere un’idea indicativa che ci faccia comprendere dove andiamo per la maggiore», spiega.

Durante queste nuove date, i Last Day of Summer presenteranno il loro nuovo disco, “Vhs collection“: «Il nostro ultimo lavoro è uscito a marzo e abbiamo estratto i singoli”Drunken poem”, “Dear love” e “Censors**t” con i relativi video disponibili sul nostro canale YouTube».

Dopo aver accompagnato l’esibizione di Sting e Shaggy al Festival di Sanremo 2018 e dopo questa nuova tournée, quali sono i prossimi progetti del talentuoso gruppo imperiese, capace di varcare i confini nazionali?: «Continuiamo a scrivere pezzi, già prima che uscisse il nostro disco eravamo dietro a nuovi brani. Siamo sempre rivolti a creare nuove canzoni, a evolverci, non ci fermiamo mai».