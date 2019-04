Imperia. Aprirà anche in provincia di Imperia, entro l’estate, uno ‘sportello’ consulenze (unit) della Banca Cesare Ponti. Lo ha annunciato oggi pomeriggio Maurizio Zancanaro, Amministratore Delegato di Banca Cesare Ponti e Responsabile Wealth Management del Gruppo Banca Carige, durante un incontro presso la biblioteca civica Lagorio.

La banca del futuro, che mette il cliente al centro, offrendo consulenze ad hoc allo scopo di offrire servizi mirati.

Dopo l’apertura di una Banca Cesare Ponti a Genova, in via Pisa, anche nel ponente Ligure (a Sanremo o Imperia) troverà sede un team di professionisti del risparmio e dell’investimento, tra consulenti, private banker e specialisti di wealth management in grado di offrire, tra l’altro, consulenze in arte, trust, investimenti.

Oltre a Imperia, è in programma l’apertura di filiali a Savona, Genova, Carrara, Lucca, Roma, Como, Torino, Padova, Firenze e Alassio.

A margine dell’incontro è stato confermato lo slittamento dell’acquisto di banca Carige da parte del gruppo BlackRock, come annunciato dal commissario Fabio Innocenzi all’inaugurazione della filiale di Banca Cesare Ponti in via Pisa (a Genova). «Sono stati prorogati i termini per i commissari a settembre – ha spiegato Zancanaro – proprio per dare tranquillità alla banca di ragionare con il tempo. Tutte le cose grandi devono maturare nei tempi giusti».