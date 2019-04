Jordan Pedrocchi è il “Man of the Match Agenzia Grandi Vini” per Sanremese-Lecco

Sanremo. La rete del 2-0 oggi al Comunale è valsa a Jordan Pedrocchi il titolo di “Man of the Match Agenzia Grandi Vini”. Il numero 6 del Lecco è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

«Mi sono coordinato bene e ho avuto anche fortuna, sono contento – ha dichiarato al termine della partita – siamo stati bravi tutti a essere sempre sul pezzo e ad avere ancora fame di vittoria. La Sanremese è la squadra che ci ha tenuto maggiormente testa tra quelle che abbiamo incontrato, sono propositivi e sono forti».