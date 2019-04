Sanremo. Bordighera avrà isole ecologiche ‘griffate’ dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Al posto dei classici, e non belli, bidoni colorati dove differenziare carta, vetro, plastica e altri materiali, sulla ‘spianata del Capo’ (piazzale Ottoluoghi), al porto e sul lungomare Argentina faranno bella mostra di sé isole ecologiche d’artista.

Fioriere per ingentilire e per dare continuità al verde già presente nelle aree dove saranno installate. Ma anche pannelli che nascondono in parte i bidoni e che recano la palma-fuoco d’artificio, nuovo brand di Bordighera. Tra i pannelli, inoltre, è stata inserita una bassa illuminazione a led per risaltare il verde e la struttura stessa, in modo che sia ben visibile anche di notte.

I progetti sono stati illustrati stamani dagli stessi giovani che li hanno realizzati.