Inizia il periodo dei giri in moto: la gendarmeria raccomanda l’uso dei guanti omologati

Francia. Guanti omologati C.E. obbligatori per chi si reca oltre confine a bordo dei mezzi a due ruote. Ormai lo sanno quasi tutti ma è bene comunque ricordarlo a quei motociclisti che nei prossimi weekend di primavera decideranno di far uscire le moto dai garage per rimettersi in sella alla scoperta di nuove strade da percorrere.

Si tratta di una legge adottata già da qualche anno quella di far indossare a centauri e passeggeri i guanti (anche nella stagione estiva) al fine di proteggersi le mani in caso di incidente. Non vanno bene tutti i tipi di guanti ma solo quelli con certificazione C.E. acquistabili in ormai tanti negozi di accessori auto/moto. La gendarmeria nazionale francese raccomanda di acquistarne due paia, uno per l’estate e l’altro per l’inverno utilizzabili in caso di pioggia o condizioni meteo avverse.