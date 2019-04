Bordighera. E’ di due veicoli coinvolti e un ferito intrappolato in auto il bilancio dell’inicdente avvenuto verso le 17.30 sull’Autostrada dei Fiori. Il tratto è quello in galleria, al chilometro 143+810, tra i caselli di Sanremo Ovest e Bordighera in direzione Ventimiglia.

Secondo una prima ricostruzione due berline si sarebbero scontrate ed una di queste, dopo aver sbattuto contro le pareti del tunnel è finita ribaltata sul fianco. All’interno c’è un uomo, vigile e cosciente, ma a quanto sembra impossibilitato ad uscire.

Sul posto intervengono i vigili del fuoco, il 118 con ambulanza e automedica. Il tratto è chiuso per consentire le operazioni di soccorso e si sono formate code di veicoli.