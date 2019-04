Olivetta San Michele. Sono un uomo di 44 anni, titolare del negozio di giardinaggio La Bottega dell’Agricoltura, e il figlio di 15 anni due delle tre persone rimaste ferite nel grave incidente avvenuto stamani nei pressi del civico 40 di via Roma, sulla strada statale 20.

A causare l’incidente è stata una donna di 62 anni, residente a Entracque (Cuneo) che ha perso il controllo della propria auto, un fuoristrada Suzuki Jimny finendo nel dehor del negozio.

di 12 Galleria fotografica Incidente Olivetta San Michele









Tutte le persone coinvolte sono rimaste seriamente ferite ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il più grave sembra essere il ragazzino, trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con tre ambulanze di Croce Verde Intemelia e Croce Azzurra Misericordie di Vallecrosia. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e i carabinieri della città di confine.

Accertamenti sono in corso da parte dei militari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se la donna sia uscita fuori strada, per poi cappottarsi sul marciapiede, per un colpo di sonno o per altro motivi. E’ stata comunque sottoposta a tutti gli accertamenti medici, per verificare l’eventuale assunzione di alcol o farmaci.

Ingenti i danni all’auto e al dehors del negozio.