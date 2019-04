È stato inaugurato questa mattina al Palafiori (ingresso via Marsaglia, ex sede vigili del fuoco) il primo Emporio Solidale di Sanremo. Un minimarket dove le persone in difficoltà potranno fare la spesa gratuitamente, dietro l’esibizione di una tessera a punti.

L’Emporio è nato su volontà dell’Amministrazione Biancheri, in particolare, dall’assessorato ai Servizi sociali guidato da Costanza Pireri, per razionalizzare in un unico centro le forme di supporto comunale ai canali di distribuzione dei generi alimentari effettuate da enti del terzo settore.

«Dopo anni di lavoro finalmente a Sanremo apre l’Emporio Solidale − sottolineano il sindaco Alberto Biancheri e il vicesindaco Pireri −. Si tratta di un segnale molto forte per la collettività che sta a significare che nessuno deve rimanere indietro. Una risposta alle oltre cento famiglie della città che potranno usufruire del servizio».

Nel piccolo supermercato tutti gli aventi diritto, individuati dagli uffici pubblici preposti dopo la presentazione del modulo Isee, troveranno sugli scaffali pasta, biscotti, scatolame e altri prodotti non più vendibili nei canali tradizionali. La nuova realtà avrà infatti un ruolo di primo piano nell’aiutare le attività commerciali nella lotta allo spreco alimentare.

Catena virtuosa del volontariato, gestita dalla Caritas Ventimiglia Sanremo, qui ognuno potrà donare genere alimentari, anche i privati.