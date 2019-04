In tutta la Francia è allarme ‘Obama’, il verme killer che uccide i lombrichi

Francia. E’ allarme in Costa Azzurra, e in generale su quasi tutto il territorio francese, per il proliferare di ‘Obama, parassita piatto, considerato di specie invasiva, che caccia e uccide i lombrichi.

Secondo un esperto interpellato dal Nice Matin, il verme è oggi presente in 72 dipartimenti francesi, mentre fino a sei mesi fa era solo in sessanta.

Originario del Brasile, l’Obama Nugara è arrivato in Europa nascosto nei vasi di piante ornamentali nel 2016. Al momento è stato avvistato sia in Gran Bretagna, che Spagna e Francia. La sua presenza costituisce una minaccia per l’ecosistema.