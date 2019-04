In occasione della Pasqua un percorso itinerante tra i vicoli del centro storico di Sanremo

Sanremo. In occasione della santa Pasqua si terrà un evento popolare promosso ed organizzato dall’associazione di via “La Pigna – L’antico borgo”, dai commercianti della Pigna associati con il sostegno degli abitanti e realizzato con il contributo del Comune di Sanremo. L’evento è strutturato in due giornate sabato 13 e domenica 14 aprile, nel suggestivo quartiere della Pigna, in un percorso itinerante da piazza Cassini lungo i vicoli del centro storico fino alla piazza Santa Brigida e l’ex Oratorio omonimo.

Il titolo “Parmureli e Madonnari – L’arte povera del divino” vedrà protagonisti: gli intrecciatori di foglie di palma; otto artisti detti “Madonnari” dell’Associazione Centro Italiano Madonnari di Curtatone – Mantova; l’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond e la Compagnia Stabile Città di Sanremo. Nella giornata di sabato 13 , gli intrecciatori di foglie di palma, dislocati nei vicoli della Pigna, daranno vita ai parmureli, antica arte popolare attiva fin dal 1586 in continuità con il privilegio perpetuo concesso alla famiglia Bresca dal Papa Sisto V, di rifornire per la domenica delle Palme il Vaticano con le palme della Riviera.

Nell’ex Oratorio di Santa Brigida, a cura dell’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond , verrà allestita un’esposizione di Parmureli artistici realizzati da abili intrecciatori (visibile anche domenica 14) e nel pomeriggio una conferenza dal titolo I Parmureli di Capitan Bresca tra storia e tradizione, oratori: Claudio Littardi.

La domenica 14, otto artisti di strada i Madonnari si esibiranno, lungo il percorso, nella realizzazione di soggetti sacri, utilizzando la tecnica dei gessetti colorati, mentre nell’ex Oratorio di Santa Brigida la Compagnia Stabile Città di Sanremo , proporrà uno spettacolo con immagini, lettura dei testi ed animazione teatrale tratto da “Capitan Bresca: a so storia cuntà da u veju Bacì” interpretato dai Garsuneti del corso di sanremasco ed attori della Compagnia.