In Costa Azzurra è allerta meteo per temporali, vento e mareggiate

Se in provincia di Imperia è allerta gialla per temporali, vento e mareggiate, oltreconfine le cose non vanno meglio.Per la Costa Azzurra e i comuni dell’entroterra sono attesi forti temporali dalla tarda mattinata di oggi.

A cause del vento e delle tempeste, Météo-France ha diramato lo stato di vigilanza gialla dalle 9 di martedì a mezzanotte. Il rischio di valanghe in montagna aumenta da oggi fino alle 6 di domani, mercoledì 24 aprile.