A Dolcedo c’è Imperiese- Pro Spigno, Balestra prepara la “trappola” per Vacchetto

Dolcedo. Grande attesa per la prima gara interna dell’Imperiese della coppia Parussa- Milosiev che oggi pomeriggio (ore 15) al “Paolo Gandolfo” di Dolcedo riceve la Pro Spigno di Paolo Vacchetto.

I locali vogliono ripetere la prestazione dell’esordio quando hanno “sbancato il mitico catino del “Mermet” di Alba sconfiggendo il favoritissimo capitano della Canalese Bruno Campagno.

Dice il direttore tecnico dell’Imperiese Claudio Balestra: «Vogliamo ripeterci , anche se contro Vacchetto sarà una battaglia. Lo come metterlo in difficoltà ma non svelo certo la tattica in anticipo».

A Pasqua si gioca a Taggia: per la seconda giornata di serie B in campo (ore 15.30) la Taggese di capitan Daniel Giordano contro la Neivese di Gatti. «Vogliamo fare un campionato da protagonisti -dice il coach giallorosso Piero Pellegrini – cominciando col ripetere la partita di Andora». Tabiesi, infatti, vittorioso all’esordio un casa della Don Dagnino Andora di Daniele