Impianto antincendio inadeguato, slitta la riapertura del Mercato Annonario di Sanremo

Sanremo. Brutte notizie per i concessionari di banchi e attività all’interno del Mercato Annonario, in fase di ristrutturazione. La riapertura della struttura di piazza Eroi Sanremesi era infatti attesa per il periodo che va tra Pasqua e il 25 Aprile, ma così sembra non sarà.

A far slittare i tempi ci sarebbe infatti un impianto incendio non adeguato, non ritenuto a norma dai vigili del fuoco. I pompieri, durante un sopralluogo effettuato lunedì scorso, avrebbero infatti ravvisato una mancanza di pressione nelle tubature dell’acqua che servono l’impianto.

Per renderlo idoneo dovrà essere collegato a delle condotte idriche esterne al mercato. E par far questo ci vorrà tempo. La data della riapertura è ora prevista per circa metà maggio.