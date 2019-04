Imperia, voleva darsi fuoco in tribunale. Salvato dalla sicurezza: «Abbiamo sentito odore di benzina»

Imperia. Un 38enne di Sanremo, già in cura per problemi psichiatrici, ha tentato di darsi fuoco davanti al tribunale di Imperia ma è stato fermato dagli agenti della sicurezza interna del palazzo di giustizia, che hanno sentito odore di benzina quando l’uomo si è avvicinato all’ingresso della struttura.

L’aspirante suicida portava sulle spalle uno zainetto con all’interno una tanica di benzina e un accendino. Quando gli agenti si sono avvicinati ha dichiarato di volersi ardere vivo. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118. Il 38enne è stato accompagnato in ospedale.

Sembra che alla base del gesto ci sia la volontà di protestare contro la legge sullo stalking. L’uomo non risulta gravato da precedenti penali o processi in corso.