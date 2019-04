Imperia, vigilia di Pasqua e nuova tappa alla ricerca di angoli nascosti

Imperia. nuova tappa del “Giraparasio” anche oggi vigilia di Pasqua a cura dello scrittore e storico Enzo Ferrari per conto del Circolo della città alta presieduto da Giacomo Raineri.

Partenza dalla ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio all 15.30 per un tour che prevede come meta il Parasio.

Aperitivo finale augurale (per chi lo desidera)

Per chi viene da fuori Imperia, posteggio accanto alla vecchia stazione ferroviaria.