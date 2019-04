Imperia, via San Maurizio out alle auto il giorno di mercato: insorgono Civ e commercianti

Imperia. Apre (finalmente) il cantiere del teatro Cavour ma si complicano le operazioni di ritorno del mercato settimanale nel centro di Porto Maurizio.

I banchi di di fiori, che prima erano collocati in piazza Serra (divenuta area di cantiere) saranno spostati all’inizio di via Cascione fino all’intersezione con via San Maurizio che sarà chiusa al traffico.

La soluzione adottata dal Comune, però, non sta bene ai commercianti di via San Maurizio. Dichiara il portavoce Alessandro Fasano: «Prima ci hanno tolto il mercato, ora, come se non bastasse anche la possibilità di parcheggio. In questo modo isolano un’itera via dal resto del mondo. Il giovedì facciamo prima a tenere le serrande abbassate. Abbiamo proposto una soluzione alternativa per i fioristi, piazza Roma, ma in Municipio non ci hanno nemmeno voluto ascoltare. Formalizzeremo una proposta alternativa ».

Anche il Civ di Porto Maurizio si schiera dalla parte dei commercianti di via San Maurizio contro il Comune. «Non c’è che da sperare -sottolinea il presidente Riccardo Caratto – che inizino prontamente i lavori di galleria Gastaldi così i banchi di fiori potranno essere collocati in quell’area».

Conclude Fasano: «Gli addetti del Comune hanno anche rimosso due fiorire di via XX Settembre senza nemmeno pulire e poi si parla di rilanciare il commercio».