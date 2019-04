Imperia. Si surriscalda nel capoluogo la “guerra dei mastelli“, i contenitori per la raccolta “porta a porta“: a lanciare un grido di allarme questa volta sono i residenti di un condominio di via don Minzoni, sulle alture di Oneglia.

«Non solo -dicono – in area privata condominiale sono stati posizionati mastelli di utenti che non c’entrano niente, ma gli addetti della Teknoservice ogni mattina alle 6 vengono a prelevare sotto le nostre finestre svegliando tutto il condominio. Non ne possiamo più».

«Abbiamo fatto una segnalazione in Comune- aggiunge una condomina – ma come risposta ci hanno detto di comprarci i tappi. Se non finisce questa storia saremo costretti a fare un esposto in alla procura della Repubblica».