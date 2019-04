Imperia, tutto pronto per “9000 passi contro il diabete”

Imperia. E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa “9000 passi contro il diabete” una importante iniziativa che vede il Lions Club La Torre collaborare con il Comitato di San Giovanni e la Croce Rossa. Un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il diabete che vede anche il patrocinio del comune di Imperia e la presenza dell’assessore Simone Vassallo, che parteciperà personalmente all’iniziativa.

A partire dalle 9.30 di domenica 28 aprile, con il via da Calata Cuneo, saranno 9000 i passi contro il diabete fino a Diano Marina e ritorno. Per il Lions Imperia La Torre, l’evento rappresenta una STRIDES dei club e del Distretto 108 Ia3. Gli eventi Strides promuovono la sensibilizzazione sul diabete e l’importanza dell’esercizio fisico per le persone affette da questa malattia e per quelle a rischio e consistono in camminate, balli, gite in bicicletta, corse e tutte le altre attività fisiche che promuovono esercizi salutari. Essi intendono spronare e coinvolgere la propria comunità nella lotta contro il diabete, mostrare il sostegno alle persone affette da questa patologia ed alle loro famiglie ed infine raccogliere fondi per i progetti del proprio club o del distretto.

Queste manifestazioni vogliono sottolineare l’importanza dell’esercizio fisico per le persone affette da diabete perché con un giusto piano preventivo ed educativo, si può accedere ad un’alta qualità della vita. L’AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) è eccellenza e fiore all’occhiello del multidistretto e rappresenta, grazie al Dott. Aldo Villani e al Dott. Pino Grimaldi, un organismo altamente specializzato in una branca specifica della medicina, quale la ricerca sul diabete. Il suo obiettivo è combattere il diabete quale malattia subdola e come una delle maggiori minacce per la salute pubblica, essa comporta fattori di rischio altissimi per le numerose complicanze che ne conseguono ed è un problema per la tenuta dei conti dei sistemi sanitari.

La passeggiata è aperta a tutti previa iscrizione ad offerta libera con un minimo di 5 euro, i bambini sotto i dieci anni possono iscriversi gratuitamente: il ricavato sarà devoluto interamente alla lotta contro il diabete. Al termine della manifestazione Ineja Food organizzerà un rinfresco a base di pane e olio, tartina con pesto o paté, pizza e focaccia per tutti i presenti che avranno ritirato il buono di partecipazione, nella tappa di Diano Marina. Le iscrizioni sono già aperte nei seguenti punti: Cartoleria Mietto, via Cascione 87; Elvio Campi, via Monti 5; palestra OK club Judo, via XXV Aprile 82. Sarà inoltre possibile registrarsi sabato 27 in piazza San Giovanni e prima della partenza.